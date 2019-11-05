Новая любовь Киану Ривза осчастливила его фанатов

Пользователи соцсетей обрадовались тому, что у актера Киану Ривза, по их мнению, появилась девушка, художница Александра Грант. Многие из них выразили свои эмоции в Twitter.

«Я обычно не плачу, если дело касается знаменитостей, но мне так приятно видеть этого мужчину счастливым», — писал юзер Кайл Гаддо (Kyle Gaddo). «Только что узнала, что у Ривза появилась девушка. Я так счастлива за него! Он хороший человек с золотым сердцем и заслуживает любви всей вселенной!» — соглашалась Аврора (Aurora).

Некоторые вспоминали фото пары и также радовались тому, насколько хорошо Ривз и Грант смотрятся вместе.

«Конечно же, Киану Ривз и его подруга выглядят, как крутая пара в стиле киберпанк. Это вполне логично»

«Это фото Киану Ривза и Александры Грант не может быть еще более милым»

Часть юзеров обращали особое внимание на то, что спутница Ривза не сильно отличается от него по возрасту. «Он встречается не с какой-то там молодой красоткой 20 лет, а с состоявшейся, настоящей женщиной. Аплодисменты», — написала Lisarch.

Фанаты заподозрили, что Ривз и Грант встречаются, после того как пару заметили вместе на благотворительном мероприятии LACMA Art + Film в Музее искусств Лос-Анджелеса. Они улыбались и держались за руки. При этом 55-летний Ривз и 46-летняя Грант знакомы достаточно давно — в 2011 году вышла книга Ode To Happiness («Ода счастью»), над которой они работали вместе. В 2015 году появилась их другая совместная книга Shadows («Тени»).

В декабре 1999 года у артиста и его возлюбленной, актрисы Дженнифер Сайм, родилась мертворожденная дочь. Через два года Сайм погибла в автокатастрофе. С тех пор Ривз не делал официальных заявлений о своей личной жизни.

В июле 2019 года Ривз в очередной раз растрогал интернет добрым поступком. По дороге на съемочную площадку он заметил плакат фанатки с надписью «Ты потрясающий» и остановился, чтобы подписать его.

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