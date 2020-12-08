Вышел новый трейлер «Морбиуса» с Джаредом Лето

Вышел новый трейлер вампирского хоррора «Морбиус» с американским актером Джаредом Лето. Актер презентовал картину японским фанатам, видеозапись опубликована на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment.
Минутный ролик начинается с личного обращения исполнителя главной роли к зрителям.
Действие ленты Даниэля Эспиносы разворачивается во вселенной Человека-паука, в центре сюжета — страдающий редким заболеванием крови биохимик, доктор Майкл Морбиус. В попытке найти лекарство от смертельной болезни герой превращается в живого вампира.
Также в картине появятся актеры Мэтт Смит, Адриа Архона, Джаред Харрис, Майкл Китон, и другие.
Премьера картины должна была состояться еще в июле этого года. Однако в марте Sony Pictures объявила о том, что на конец 2020-го и начало 2021-го будут перенесены почти все крупные летние релизы компании, а именно антигеройский комикс с Джаредом Лето «Морбиус» (с 31 июля на 19 марта 2021-го) и «Охотники за привидениями: Наследники» (с 10 июля на 5 марта 2021-го).