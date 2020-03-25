Джаред Лето попросился на шоу к Ивлеевой

Актер и вокалист группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето рассказал, что находится в самоизоляции из-за пандемии коронавируса и призвал подписчиков оставаться дома. В прямом эфире в Instagram он пообщался с некоторыми из них. Среди тех, кто подключился к трансляции, была российская телеведущая Анастасия Ивлеева.
Несмотря на то, что Ивлеева не говорит по-английски, она рассказала Лето, что живет в Москве и тоже находится в режиме самоизоляции. Кроме того, она сообщила, что работает телеведущей и что она довольно известна в России. Лето ответил, что с удовольствием поучаствовал бы в ее шоу, и отметил, что уже был в передаче Ивана Урганта. В итоге они договорились, что после окончания пандемии коронавируса Лето обязательно станет гостем ее программы. Затем Ивлеева попросила дать ей пять, поблагодарила музыканта и попрощалась.
Ранее в марте гостьей Agentshow Land стала певица Елена Темникова. Вместе они поучаствовали в рубрике под названием «Трогательный рот», по условиям которой они должны были угадать предмет на ощупь. Если же этого сделать не удавалось, его нужно было поместить в рот на 10 секунд. Среди предметов, которые не угадала Ивлеева, оказался бычий пенис.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения