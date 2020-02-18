Джареда Лето застали с российской моделью

Американского актера и вокалиста группы Thirty Seconds to Mars Джареда Лето застали на прогулке в Лос-Анджелесе с российской моделью Валерией Кауфман. Об этом сообщает Daily Mail.

Издание сообщает, что папарацци сняли пару на выходе из ресторана на Третьей улице. Отмечается, что с ними шла мать актера — Констанс Лето.

48-летний артист не афиширует свои отношения с 25-летней моделью, однако таблоид пишет, что они встречаются с 2018 года.

В октябре прошлого года Лето пожаловался своим менеджерам на то, что на главную роль в фильме «Джокер» Тодда Филлипса взяли не его, а Хоакина Феникса. Артист якобы пытался повлиять на работу над картиной через своего музыкального менеджера Ирвинга Азоффа.

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