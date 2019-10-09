За «голову» Джареда Лето пообещали пару грязных кроссовок

Американский актер и вокалист группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето раскрыл судьбу своего костюма, в котором он пришел на ежегодный бал Met Gala в Нью-Йорке. Интервью со звездой публикует GQ.

Во время беседы журналистка издания спросила Лето, что он делал с репликой своей головы, которую принес в качестве аксессуара, после мероприятия.

«Честно говоря, понятия не имею. Мне кажется, ее кто-то украл. Если кто-то ее найдет, — отнесите в ближайший магазин Gucci в обмен на пару грязных кроссовок», — порекомендовал актер.

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В мае на одно из крупнейший светских событий Нью-Йорка — Бал Института костюма Met Gala при Метрополитен-музее — Джаред Лето пришел в красном длинном кафтане Gucci с высоким воротником и украшением из драгоценных камней. Внимание поклонников привлек необычный аксессуар знаменитости: у него в руках была полноразмерная копия его же головы.

Итальянский модный дом Gucci показал шоу, на котором модели шли по подиуму с «собственными головами» в руках, на миланской Неделе моды в феврале 2018 года. По задумке креативного директора Алессандро Микеле, подиумное пространство представили в виде операционной палаты с хирургическим столом посередине.

«Грязную» обувь марка Gucci выпустила в марте 2019 года в рамках коллекции Cruise 2019. Речь идет о кроссовках с красно-зелеными фирменными полосками, которые намеренно выглядят потертыми и выцветшими от старости. На официальном сайте такая пара доступна по цене 870 долларов (около 57 тысяч рублей).

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