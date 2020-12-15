Россияне назвали лучший фильм года

Криминальная комедия британского режиссера Гая Ричи «Джентльмены» стала самым популярным среди российских пользователей портала «Кино Mail.ru» фильмом в 2020 году. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

На второй позиции рейтинга оказалась картина «Маленькие женщины» Греты Гервиг. Лента Кристофера Нолана «Довод» заняла третье место. Четвертое и пятое места достались соответственно приключенческой драме «Зов предков» и российскому байопику «Калашников».

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Лучшим российским сериалом года стал восьмисерийный проект канала ТНТ «Перевал Дятлова», посвященный тайне гибели группы советских туристов в 1959 году. Второе место — у мелодрамы «257 причин, чтобы жить». Топ-3 замыкает детектив «Казанова» производства Первого канала. Четвертое и пятое место у «Триггера» с Максимом Матвеевым и у шоу «Игра на выживание». Зарубежным сериалом года стал «Ход королевы» от Netflix. Кроме того, россияне признали самым популярным актером 2020 года Милоша Биковича. Актрисой года стала Виктория Исакова.

Также на основе данных сервиса «Кино Mail.ru» определены самые популярные фильмы и сериалы года, которым интернет-пользователи поставили наибольшее количество оценок за год. Список возглавила комедия «Холоп», второе и третье места заняли «Вторжение» и «Джентльмены». Среди сериалов самыми популярными, по оценкам зрителей, стали «Зулейха открывает глаза», «Триггер» и «Колл-центр».