Названы самые популярные российские актеры года

Названы самые популярные российские актеры и актрисы 2020 года. Рейтинг опубликовал портал «Кино-Театр.Ру» на основе собственных исследований.

Артист Антон Батырев, известный по сериалу «Ничто не случается дважды», занял первое место в списке. Также в пятерку самых популярных исполнителей вошли Станислав Бондаренко, Александр Петров, Павел Прилучный и Кирилл Дыцевич.

Самой популярной актрисой стала звезда сериала «Склифосовский» Мария Куликова — она заняла пятое место. В десятку лидеров также вошли Любовь Аксенова, Мила Сивацкая и Екатерина Кузнецова.

«Актеры из первой части десятки — уже постоянные участники нашего ежегодного топа, несмотря на количество выходящих в эфир проектов», — отметил главный редактор сайта Жан Просянов.

В 2019 году Батырев также занимал первое место в списке интернет-ресурса. Ведущие позиции прошлогоднего рейтинга уступили Сергей Бурунов, Роман Курцын, Владимир Епифанцев.