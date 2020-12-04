Опубликован список лучших фильмов года. Перечень был составлен кинокритиками издания The New York Times Манолой Даргис и Энтони Оливером Скоттом.

По мнению Даргис, в рейтинг лучших картин года входят «Мартин Иден» режиссера Пьетро Марчелло, «Сити Холл» Фредерика Вайсмана, «Гунда» Виктора Косаковского, «Американская утопия» Спайка Ли, «Бакурау» Жулиано Дорнеля и Клебера Мендонса Фильо, «Первая корова» Келли Райхардт, «Никогда, редко, иногда, всегда» Элизы Хиттман, «Коллектив» Александра Нанэу,

«40-летняя версия» Рады Бланк и «Дылда» Кантемира Балагова.

Энтони Оливер Скотт дополнил список такими лентами, как «Борат 2» Джейсона Уолинера, «Зависнуть в Палм-Спрингс» Макса Барбакова, «Дик Джонсон мертв» Керстен Джонсон и «Душа» Пита Доктера.

В ноябре были объявлены лауреаты американской премии People’s Choice Awards, которая присуждается деятелям поп-культуры по итогам зрительского голосования. Главным фильмом года был назван боевик «Плохие парни навсегда», в котором сыграл Уилл Смит. Картина «Будка поцелуев-2» стала лучшей комедией года, а «Мулан» — лучшим экшн-фильмом.