Назван главный фильм года

Объявлены лауреаты американской премии People’s Choice Awards, которая присуждается деятелям поп-культуры по итогам зрительского голосования. Об этом сообщает канал E!

Главным фильмом года назван боевик «Плохие парни навсегда», в котором сыграл Уилл Смит. Он одержал победу в категории «Лучший актер». Лучшей актрисой признали Тиффани Хэддиш, которая исполнила главную роль в ленте «Гламурные боссы».

Картина «Будка поцелуев-2» стала лучшей комедией года, а «Мулан» — лучшим экшн-фильмом. Среди драматических фильмов победил «Гамильтон», в то время как мультфильм «Вперед» отметили как лучшее кино для семейного просмотра.

Награду «Лучший сериал» получил проект «Анатомия страсти». В номинации, посвященной драматическим шоу, выиграл «Ривердэйл», а среди комедийных сериалов зрители выбрали «Я никогда не…». «Вайнона Эрп» был признан лучшим драматическим сериалом. Коул Спроус получил награду как лучший сериальный актер, в то время как лучшей сериальной актрисой посчитали Эллен Помпео.

В сентябре Ассоциация телевизионных критиков США назвала лучшие сериалы года. Они были выбраны в рамках ежегодной премии TCA Awards. Шоу «Хранители» победило сразу в четырех номинациях: «сериал года», «выдающийся телефильм или минисериал» и «выдающийся новый сериал», а также «личные достижения в драме», в которой отметили актрису Реджину Кинг.