Названы лучшие сериалы года

Ассоциация телевизионных критиков США назвала назвала лучшие сериалы года. Они были выбраны в рамках ежегодной премии TCA Awards, присуждаемой за выдающиеся достижения в области телевидения, передает Deadline.

Телевизионное шоу «Хранители» (HBO) победило в четырех номинациях: «сериал года», «выдающийся телефильм или минисериал» и «выдающийся новый сериал», а также «личные достижения в драме», в которой отметили актрису Реджину Кинг.

Внимания критиков удостоились проекты «Наследники» (HBO) как «выдающийся драматический сериал» и «Шиттс Крик» (Pop TV) как «выдающийся комедийный сериал», а сыгравшая в нем Кэтрин О’Хара получила премию за «личные достижения в комедии».

В июле были объявлены номинанты на 72-ю премию «Эмми», которая вручается лучшим сериалам, шоу и телепрограммам года. «Хранители» стал лидером по числу номинаций — у него их оказалось 26, включая категорию «Лучший мини-сериал» и шесть актерских номинаций.

В 2019-м наибольшее количество наград на премии премии TCA Awards получило шоу Гарри Брэдбира и Тима Киркби «Дрянь». Его признали сериалом года и отметили за достижения в комедийном жанре. Кроме того, сценаристка и исполнительница главной роли Фиби Уоллер-Бридж удостоена приза за «личные достижение в комедии».