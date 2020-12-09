Назван самый популярный фильм года

Комедия «Холоп» стала самым популярным среди российских пользователей Google фильмом в 2020 году. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Картина Клима Шипенко, вышедшая в конце декабря 2019-го, стала лидером поисковых запросов. Второе место заняла лента Гая Ричи «Джентльмены». На третьей строчке — фантастический боевик «Довод» Кристофера Нолана.

В топ-10 также вошли фильмы «Союз спасения», «Лед 2», «Вторжение», «После. Глава 2», мультфильм «Холодное сердце 2», ленты «Маленькие женщины» и «1917».

Среди сериалов лидером рейтинга стало турецкое шоу «Жестокий Стамбул». За ним следует испанская криминальная драма «Бумажный дом» и турецкая мелодрама «Ветреный». В топ-10 также попали «Ведьмак», «Элита», «Игра на выживание», «Перевал Дятлова», «Дочь посла» и «Крепостная». Завершает рейтинг американская романтическая комедия «Постучись в мою дверь».