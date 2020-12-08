Названа самая популярная за рубежом российская музыка

Сервис Spotify назвал самых популярных за рубежом исполнителей из России. Лидером рейтинга стал композитор Петр Чайковский, передает РИА Новости.

Материалы по теме Песни из постели Ушко, улыбочка, Шабаш: кто и как делает самую необычную музыку в России «Я вам не подруга» Новые губы, смузи из долларов и совесть силовиков: главная музыка месяца

Отмечается, что при подсчетах учитывались композиции Чайковского в исполнении различных солистов и оркестров. В настоящее время на сервисе насчитывается более сотни плейлистов с творчеством композитора.

На втором месте — российский электронный исполнитель Tony Igy (Антон Игумнов), известный по хитам Astronomia и Pentagramma. Третью строчку занял дуэт Rauf & Faik. В топ-5 также вошли петербургский DJ-проект Matisse & Sadko и диджей Arty.

7 декабря сообщалось, что клип группы Little Big на песню Uno стал самым популярным музыкальным видео 2020 года среди российских пользователей YouTube.