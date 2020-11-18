Режиссер Квентин Тарантино напишет две книги — новеллизацию картины «Однажды… в Голливуде» и сборник о кинематографе 1970-х годов. Об этом сообщает Deadline.

Тарантино заключил соглашение с издательской компанией HarperCollins. По условиям контракта режиссер выпустит две книги.

В новеллизации фильма «Однажды… в Голливуде» режиссер представит более подробный портрет главных героев картины — актера Рика Далтона, образ которого на экране воплотил Леонардо Ди Каприо, и дублере Рика, Клиффе Буте, которого сыграл Брэд Питт. Тарантино опишет их предысторию и расскажет о сценах, которые не вошли в кинотеатральную версию фильма.

Сборник режиссера о кинематографе 1970-х годов выйдет под названием Cinema Speculation. В нем будут эссе и рецензии Тарантино о фильмах этого периода.

HarperCollins запланировал издание новеллизации «Однажды… в Голливуде» на лето 2021 года. О дате выхода сборника Cinema Speculation пока не известно.

В октябре Тарантино порекомендовал фильм для просмотра на Хеллоуин. Кинематографист посоветовал хоррор 1974 года «Дьявол отсчитал пять» о пятерых детях, которые сбегают из психиатрической клиники и начинают убивать взрослых.