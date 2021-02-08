Тарантино раскритиковал фильм «Джокер» и сравнил его с «Таксистом»

Американский режиссер Квентин Тарантино раскритиковал фильм Тодда Филлписа «Джокер». Об этом сообщает Movie Web.

Кинематографист назвал ленту с Хоакином Фениксом в главной роли слегка монотонной. «В каком мире мы живем? Берем великие фильмы 1970-х и переделываем их в артефакты поп-культуры?» — задался вопросом режиссер. Он сравнил «Джокера» с «Таксистом» Мартина Скорсезе, а картину «К звездам» — с работой Фрэнсиса Форда Копполы «Апокалипсис сегодня».

При этом Тарантино признался, что его впечатлила сцена, в которой главный герой приходит на ток-шоу к персонажу Роберта Де Ниро. Режиссер подчеркнул, что ведущий не злодей, однако Филлипсу удалось снять эпизод так, что зрители желают ему смерти. «Они [создатели фильма] заставили зрителей думать как психов», — отметил кинематографист.

В прошлом году Тарантино выбрал лучшие фильмы всех времен. В перечень вошли такие ленты, как «Челюсти», «Пять гробниц по пути в Каир», «Только ваш», «Кэрри», «Ящик Пандоры», «Пять пальцев смерти», «Его девушка Пятница», «Таксист», «Прокол», «Рио Браво». Возглавила список картина Серджио Леоне «Хороший, плохой, злой».