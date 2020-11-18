Россиянин продал разрекламированную с помощью Тарантино квартиру

Житель Челябинска продал квартиру, которую он рекламировал с помощью изображений американского актера и кинорежиссера Квентина Тарантино. Несмотря на то, что необычное описание лота стало настоящим хитом в социальных сетях, поиск покупателей занял больше года. О заключении сделки бывший собственник сообщил на своей странице в Facebook.

«Пятница, 13-е, бывает очень удачной», — написал автор нашумевшего объявления о продаже квартиры, разместив фото объекта с пометкой «Продано». «Кто только не жил в этой квартире в течение года, все заезжали на год, но съезжали через пару месяцев, — добавил он в комментариях к публикации. — Армяне из Тюмени, которых нанял "Ростелеком Екатеринбург", чтобы они для "Мегафона Челябинск" спрятали кабели в колодцы за пятую часть контракта; парни из Кусы, делающие ремонт в "Монеточке", которых выгнали с работы; бригада с Еманжелинска, которая делала плоскую кровлю "Конару", еще садоводы какие-то, устроившие потоп. Короче, год был веселым. Когда, как не в пятницу, 13-го, в 2020 году, это могло завершиться». По словам экс-владельца, недвижимость купили в ипотеку.

Челябинец разместил необычное объявление о продаже квартиры на своей странице в Facebook в августе 2019-го. Чтобы привлечь к объекту внимание, он опубликовал снимки, на которых жилое помещение якобы осматривал американский кинорежиссер Квентин Тарантино.

На фото было изображено, как Тарантино в задумчивости стоит в типичной российской ванной, позирует на фоне старого дивана и фотообоев, осматривает кухню и другие помещения. Режиссеру, судя по выражениям лица на снимках, понравилось жилье. В комментариях к посту предприимчивого челябинца спрашивали, продается ли «мужик» вместе с квартирой. «Он просто смотреть приходил», — отвечал россиянин.

В ноябре 2019-го российские антимонопольщики возбудили дело о нарушении рекламного законодательства в отношении строительной компании, сотрудник которой использовал коллаж с Квентином Тарантино для рекламы одного из жилых комплексов. Впоследствии суд признал рекламу незаконной.

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