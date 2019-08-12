Россиянин использовал Тарантино для продажи квартиры

Житель Челябинска Александр Кайнов разместил на своей странице в Facebook необычное объявление о продаже квартиры. Чтобы привлечь к объекту внимание, он опубликовал снимки, на которых жилое помещение якобы осматривает американский кинорежиссер Квентин Тарантино.

На фото изображено, как Тарантино в задумчивости стоит в типичной российской ванной, позирует на фоне старого дивана и фотообоев, осматривает кухню и другие помещения. Режиссеру, судя по выражениям лица на снимках, понравилось жилье. В комментариях к посту предприимчивого челябинца спросили, продается ли «мужик» вместе с квартирой. «Он просто смотреть приходил», — ответил россиянин.

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Выставленная на продажу трехкомнатная квартира расположена на Копейском шоссе, ее общая площадь — 67 квадратных метров, стоимость — 2,3 миллиона рублей. Хозяин обещает оставить покупателям мебель.

Тарантино в начале августа приезжал в Москву на премьеру своего фильма «Однажды в... Голливуде». Министр культуры России Владимир Мединский провел для него экскурсию по Московскому Кремлю. Режиссеру показали Царь-колокол и Царь-пушку, от которых он остался в восторге. Также Тарантино поинтересовался, за какие заслуги можно быть похороненным в Кремле или рядом с ним. Мединский ответил, что для этого нужно быть как минимум членом царской семьи.

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