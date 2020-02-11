Культура
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем YouTube
Последние новости
Турция снова нанесла удар по сирийской армии
Киселев заступился за посмеявшуюся над льготами телеведущую
Кожа начала слезать с лица женщины после применения дешевой маски
Домашний пес помог семье найти утечку угарного газа
Клиники решили нажиться на испугавшихся коронавируса москвичах 
Названы сроки создания вакцины от коронавируса
Россиянам усложнили работу в США
Россиянок снимали на камеру в кабинетах гинекологии
Раскрыты зарплаты работников российского телевидения
Москвич зашел в лифт и вышвырнул оттуда убиравшуюся консьержку 
Новости партнеров

Маколей Калкин провалил кастинг на роль в фильме Квентина Тарантино

Перейти в «Мою Ленту»

Американский актер Маколей Калкин, известный по комедии «Один дома», рассказал, что провалил кастинг на роль в фильме Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде». Об этом сообщает журнал Esquire во вторник, 11 февраля.

«Это была катастрофа. Я бы сам себя не нанял. В любом случае я ужасен в вопросе кастингов, и это было мое первое прослушивание за восемь лет», — поделился артист. Он не уточнил, какого персонажа он собирался сыграть.

Летом 2019 года Калкин пошутил над идеей студии Disney перезапустить комедию «Один дома». В своем Instagram-аккаунте он выложил снимок того, как бы выглядел герой картины Кевин Маккалистер в наши дни. На снимке запечатлен сам актер, развалившийся на диване с тарелкой еды в руках. Из одежды на нем — трусы, майка и расстегнутая рубашка, оголяющая надутый живот. Тогда он обратился к представителям компании через свой Twitter-аккаунт: «Эй, Disney, позвоните мне!»

39-летний Калкин также известен по картинам «Добрый сынок», «Богатенький Ричи», «Моя девочка», «Клубная мания», «Спасенная», «Секс на завтрак» и «Повелитель страниц».

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Macaulay Culkin Is Not Like You
Маколей Калкин создал ловушку в стиле фильма «Один дома»
Маколей Калкин с голым пузом и в трусах высмеял перезапуск «Один дома»
Маколей Калкин пообещал наделать миленьких азиатских детей
Другие материалы рубрики
Культура13:3610 февраля
Хоакин Феникс

Восстал как Феникс

Главные неожиданности, триумфаторы и неудачники премии «Оскар-2020»
17:51Сегодня

Милла Йовович рассказала о тяжелой болезни новорожденной дочери

16:34Сегодня

Жертва изнасилования Вайнштейном призналась в «лучшем оргазме» от секса с ним

15:47Сегодня

Сбросившую несколько десятков килограммов Адель не узнали на вечеринке «Оскара»

Культура00:0310 февраля
Харви Вайнштейн

«Получишь три роли, если согласишься на тройничок»

Истерики, страшные подробности и внезапные откровения: как судят Вайнштейна
15:04Сегодня

Бывший муж Памелы Андерсон раскрыл подробности их 12-дневного брака

13:57Сегодня

Звезде «Обыкновенного чуда» удалили легкое

12:44Сегодня

Заслуженный артист России погиб в аварии из-за взорвавшегося колеса

Культура00:05 9 февраля

«Они тренировались на тыквах»

Жизнь, смерть и позор: о чем писали палачи в своих дневниках
12:23Сегодня

Умер основатель группы Ladysmith Black Mambazo

11:04Сегодня

Звезда «Моей ужасной няни» умер в 25 лет

09:55Сегодня

«Оскар-2020» заинтересовал рекордно малое число зрителей

Россия
Москвич зашел в лифт и вышвырнул оттуда убиравшуюся консьержку
«Людей обрекают на гибель, многие просто не выживут»
Россиянам дали шанс бесплатно лечить рак в частных клиниках. Теперь чиновники хотят его отнять
Российский диетолог развенчал миф о молоке
«Народ чувствовал какой-то подвох»
 
Россиян предупредили о вреде сосисок
Депутат Госдумы погиб при крушении вертолета под Казанью
Личный вертолет Айрата Хайруллина рухнул на лед сразу после взлета
Продолжились протесты против оправдавшего депортацию калмыков политика
Все материалы
Мир
Сопернику Трампа припомнили расовую дискриминацию
Бешеный Майк
Война с коммунистами и угон самолета: как обычный бухгалтер стал самым известным в мире наемником
Появились сообщения об атаке турецкого F-16 на Ми-17 в Сирии
Дональд ТрампНе вышел срок
Импичмент Трампа провалился. Что это означает для США, России и всего мира?
Обломки сбитого в Сирии Ми-17 показали на видео
Импичмент Трампа провалился
Президента США оправдали по всем пунктам обвинения. Он остается на посту
Раскрыт новый бело-сине-красный дизайн для самолета Трампа
Все материалы
Бывший СССР
Зеленский анонсировал несколько обменов пленными
Зеленский назначил генерала СБУ в Трехстороннюю контактную группу
Восемь человек погибли в массовой драке в Казахстане
Сотни местных жителей устроили беспорядки после конфликта с полицией
Лукашенко рассказал о «люто ненавидящих» Белоруссию людях в российской власти
«Я хотел спасти русское в себе»
Украинские студенты хотят учиться за рубежом. Почему они все еще едут в Россию?
Зеленский назвал «единственный реально опасный шаг» для России
«Эта власть на поводке»
В команде Зеленского зреет раскол. Как в нем замешаны американские и украинские миллиардеры?
Все материалы
Экономика
Москвичей предупредили о подорожании проезда на метро
На вырост
Индия хочет догнать экономики Китая и США. Для этого ей нужен российский опыт
Россияне раскрыли свое отношение к служебным романам
Эдвард Уорд. «Пузырь Южных морей»Умные же люди
Как Исаак Ньютон, король и тысячи англичан потеряли деньги в финансовой пирамиде
Среди богатейших бизнесменов России появился новичок
Черные дни
Смертельный коронавирус ударил по китайской экономике. Теперь под угрозой весь мир
Биллу Гейтсу приписали желание купить несуществующую яхту за сотни миллионов
Все материалы
Силовые структуры
Появились подробности дела замглавы Генштаба
Бандитский закон
 
Россияне обманули банкоматы на миллионы рублей «билетами банка сувениров»
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Россиянин протаранил экипаж ДПС на отцовской машине и попал на видео
Халил АрслановЗамглавы Генштаба задержан в Москве
Главного связиста Российской армии обвинили в афере на семь миллиардов рублей
Российские студенты изнасиловали девушку на вечеринке
Все материалы
Наука и техника
Смертельный коронавирус сорвал презентацию Intel
Т-90 заметили в США
Операция «Аргонавт»
Как Сталин, Рузвельт и Черчилль решали судьбы мира в Крыму
Обновление Android сломало смартфоны Sony
Обратный отсчет
Как США готовятся к репетиции масштабной войны с «агрессором» — Россией
«Прогноз неутешительный»
 
Все материалы
Спорт
Нурмагомедова признали лучшим бойцом мира
Сара Абитболь«Он раздвигал нам ноги и дышал в шею»
Во Франции тренеры годами насиловали юных фигуристок. Кто и почему покрывал их?
Тренер вспомнил о просьбе Овечкина дать ему водки во время матча
Лионель МессиТихий властелин
«Барселона» стала заложником Месси. Не пора ли им разойтись?
Магомедшарипов допустил переход в легкий вес ради боя с Макгрегором
«Повезло забить в худший для нас отрезок игры»
Волевая победа новичка АПЛ и триумф «Эвертона» — главные события первой части 26-го тура
Александр Емельяненко оправдал употребление алкоголя и ощутил поддержку россиян
Все материалы
Культура
Звезде «Обыкновенного чуда» удалили легкое
Хоакин ФениксВосстал как Феникс
Главные неожиданности, триумфаторы и неудачники премии «Оскар-2020»
Заслуженный артист России погиб в аварии из-за взорвавшегося колеса
Покажи им язык
Историческая победа «Паразитов» и главные лауреаты премии «Оскар-2020»
Умер основатель группы Ladysmith Black Mambazo
Харви Вайнштейн«Получишь три роли, если согласишься на тройничок»
Истерики, страшные подробности и внезапные откровения: как судят Вайнштейна
Звезда «Моей ужасной няни» умер в 25 лет
Все материалы
Интернет и СМИ
Ларису Гузееву решили превратить в бренд
Водонаеву начала разыскивать налоговая из-за долгов
«Мы кормимся смертью»
Отъявленным мясоедам предложили убить питомца или отказаться от мяса. Что они выбрали?
Доктор нашел плюсы в коронавирусе для россиян
«Игрой это не назовешь»
Успешные люди бегут из больших городов в деревни. Фотографы показывают, что их ждет
Руководство российского телеканала прокомментировало смех ведущей из-за льгот
«Мы не прощаем. Ждите»
Самые влиятельные преступники современности держали в страхе весь мир. Куда и почему они исчезли?
Все материалы
Ценности
Голливудский актер объяснил россиянам свою любовь к женским нарядам
Заискрились
Русский кокошник, декольте и мужчина в платье: самые эпатажные наряды «Оскара»
Клиенты лишились зубов на процедурах по отбеливанию из-за неумелых врачей
Стильные мира сего
Чем питались и во что наряжались вожди всех времен и народов
Надежда Савченко искупалась в океане в красном вечернем платье
Актриса пришла на вечеринку «Оскара» в платье российского бренда
«Нет бога, кроме президента»
Школы закрыть, умных расчленить, деньги сжевать: как жил самый безумный диктатор Африки
Все материалы
Путешествия
Назван размер компенсаций за погибших в Таиланде российских детей
Там, за туманами
В России выбрали село с самым смешным названием. Почему его стоит увидеть?
В сети удивились посадке пассажирского самолета во время мощного шторма
«Люди уже хоронили меня»
Россиянка отправилась в одну из самых закрытых стран мира — Иран. Что она там увидела?
Живущие в России китайцы обиделись на шарахающихся от них местных
«Нам устроили культурный геноцид»
Эти острова принадлежали итальянцам и туркам. Чем сегодня живут Додеканес?
Родственники погибших в Таиланде детей оказались в больнице с травмами
Все материалы
Из жизни
Честная старшеклассница нашла набитую деньгами авоську и вернула владельцу
Джон Бингэм и Вероника Дункан«Он коварный мошенник и убийца»
Английский лорд бесследно исчез 45 лет назад. Его искали среди беглых нацистов и в брюхе тигра
«Вечно молодая» 61-летняя женщина раскрыла секреты привлекательной внешности
«Прилетела на отдых и влюбилась»
Переехавшие в Египет россиянки — о любви, чужой культуре и смешанных браках
Врачи удалили женщине две лишние груди
Мужчина похудел на 27 килограммов и лишился почки ради брата-близнеца
«В школу надо идти даже в день собственных похорон»
История россиянки, перебравшейся в Мюнхен
Все материалы
Представлен обновленный Citroen C3
Geely Number 01: клон Мерседеса на шасси Audi
Автомобиль, с которого началась история китайского автогиганта
В Россию привезли редкий Bentley Continental GT с эмблемой из золота
Длительный тест Suzuki Vitara: часть 2
Слишком много «но». Итоги длительного теста японского кроссовера
Nissan предупредил об остановке выпуска машин в России из-за коронавируса
Посмотрите на Rolls-Royce Cullinan в фотосессии с хотродами
Главный люксовый внедорожник планеты ныряет в калифорнийскую автомобильную субкультуру
Раскрыта внешность обновленного Hyundai Solaris для России
Все материалы
Дом
Депутат Мосгордумы забаррикадировалась в доме ради спасения пенсионерки
Пользователи сети помогли украсить новый дом Ким Кардашьян
«Дадим еще бабла, только пустите жить»
Как покупка квартиры в Москве приносит проблемы и разочарование — рассказывает молодая семья
В подвале старинного особняка нашли подпольный бар
Жилая зона
Что это — дом или тюрьма? Исправительно-трудовой тест
Санкт-Петербургу предрекли нехватку кладбищ
Эстонский стыд
Как поселок-призрак на границе с Россией доживает последние дни
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В российских городах проследят за качеством воздуха
В Оренбуржье запустят пункты автоматического весогабаритного контроля
Больше предприятий Башкирии будут повышать производительность труда
Все материалы