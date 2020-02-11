Маколей Калкин провалил кастинг на роль в фильме Квентина Тарантино

Американский актер Маколей Калкин, известный по комедии «Один дома», рассказал, что провалил кастинг на роль в фильме Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде». Об этом сообщает журнал Esquire во вторник, 11 февраля.

«Это была катастрофа. Я бы сам себя не нанял. В любом случае я ужасен в вопросе кастингов, и это было мое первое прослушивание за восемь лет», — поделился артист. Он не уточнил, какого персонажа он собирался сыграть.

Летом 2019 года Калкин пошутил над идеей студии Disney перезапустить комедию «Один дома». В своем Instagram-аккаунте он выложил снимок того, как бы выглядел герой картины Кевин Маккалистер в наши дни. На снимке запечатлен сам актер, развалившийся на диване с тарелкой еды в руках. Из одежды на нем — трусы, майка и расстегнутая рубашка, оголяющая надутый живот. Тогда он обратился к представителям компании через свой Twitter-аккаунт: «Эй, Disney, позвоните мне!»

39-летний Калкин также известен по картинам «Добрый сынок», «Богатенький Ричи», «Моя девочка», «Клубная мания», «Спасенная», «Секс на завтрак» и «Повелитель страниц».

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