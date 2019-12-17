Маколей Калкин создал ловушку в стиле фильма «Один дома»

Американский актер Маколей Калкин вместе с бывшим инженером NASA Марком Робером сделал ловушку в стиле фильма «Один дома». Видео пранка было опубликовано на YouTube-канале блогера.

В картине, первая часть которой вышла в 1990 году, артист играет восьмилетнего мальчика Кевина, который решает проучить грабителей, решивших обчистить его дом. Для этого ребенок придумывает множество уловок, которые мешают ворам совершить преступление.

В ролике Робер рассказывает, что идея создать ловушку пришла к нему после того, как неизвестная женщина украла посылку с его крыльца. Вместе с Калкиным он соорудил устройство, замаскированное под упаковку дорогих наушников. Когда человек открывает коробку, на него начинают сыпаться блестки. Кроме того, устройство распыляет спрей с неприятным запахом.

Актер и инженер разместили подобные ловушки на порогах домов, чтобы проучить похитителей посылок. Отмечается, что коробки были оборудованы камерами, которые начинали снимать вора, когда тот их открывал.

Летом Калкин пошутил над идеей студии Disney перезапустить комедию «Один дома». В своем Instagram-аккаунте он выложил снимок того, как бы выглядел герой картины Кевин Маккалистер в наши дни. На снимке сам актер, развалившийся на диване с тарелкой еды в руках. Из одежды на нем — трусы, майка и расстегнутая рубашка, оголяющая надутый живот.

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