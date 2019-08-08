Маколей Калкин с голым пузом и в трусах высмеял перезапуск «Один дома»

Исполнитель главной роли в фильме «Один дома» Маколей Калкин пошутил над идеей студии Disney перезапустить комедию. В своем Instagram-аккаунте он выложил снимок того, как бы выглядел герой картины Кевин Маккалистер в наши дни.

На снимке запечатлен Маколей, развалившийся на диване с тарелкой еды в руках. Из одежды на нем трусы, майка и расстегнутая рубашка, оголяющая надутый живот. «Вот как на самом деле будет выглядеть обновленный "Один дома"», — написал он под постом.

Калкин обратился к представителям компании Disney через свой Twitter-аккаунт: «Эй, Disney, позвоните мне!».

Ранее поклонники оригинальной картины «Один дома» выразили недовольство планами по перезапуску проекта. Фанаты заявили, что ленты, ставшие классикой, не следует переделывать, и предложили Disney «******** [отвалить] от фильма». Некоторые высказали сомнение в том, что исполнителя главной роли в первых двух картинах «Один дома» кем-то можно заменить.

Помимо «Один дома», Disney планирует переснять «Ночь в музее», «Оптом дешевле» и «Дневник слабака». Дата выхода фильмов пока неизвестна.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!



