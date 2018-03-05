Маколей Калкин устроил свой «Оскар» с педикюром и куклами

Звезда фильма «Один дома» Маколей Калкин показал подписчикам в Twitter, чем заняться вместо просмотра церемонии награждения премии «Оскар». Артист опубликовал десятки твитов, в которых объявил альтернативных лауреатов, сыграл на гитаре, сделал себе педикюр, сварил макароны и устроил войну игрушек.

«Предсказания "Оскара": Награда за лучшие визуальные эффекты уйдет "Бегущему по лезвию 2049" за то, что они показали смертельно скучающего Харрисона Форда», — написал Калкин.

«Вот некоторые вещи, которые я делаю вместо просмотра "Оскара". Номер четыре — крашу свои ногти».

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Актер раскритиковал победу «Формы воды» в номинации «Лучший фильм» из-за названия: «Вода принимает форму того, в чем находится, вся лента это полная ерунда».

Лауреатов премии «Оскар» объявили в Лос-Анджелесе в ночь на 5 марта. Автор «Формы воды» Гильермо дель Торо также получил статуэтку как лучший режиссер.

В прошлом году Маколей Калкин похорошел.

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