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Объявлены лауреаты «Оскара»

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В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премии «Оскар». Трансляция мероприятия доступна на «КиноПоиске».

Ведущим церемонии второй раз подряд стал комик Джимми Киммел. Он начал церемонию с шутки про конфуз, произошедший в прошлом году, — когда актеры, объявившие лауреатов премии за «Лучший фильм», перепутали конверты.

В главной номинации — «Лучший фильм» — победу одержала картина «Форма воды». Лучшим режиссером стал Гильермо дель Торо за эту же ленту.

Награду за лучшую женскую роль второго плана получила Эллисон Дженни за фильм «Тоня против всех». Приз в категории «Лучший актер второго плана» взял Сэм Рокуэлл за участие в картине «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

Премия за лучший адаптированный сценарий досталась Джеймсу Айвори («Зови меня своим именем»), за оригинальный — Джордану Пилу («Прочь»).

Лучшей актрисой стала Фрэнсис Макдормэнд за работу ленте «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». В номинации «Лучший актер» победил Гэри Олдмен за роль в фильме «Темные времена».

«Оскар» как лучший документальный фильм получил американский проект «Икар», посвященный допинговому скандалу в России.

В номинации «Лучший фильм на иностранном языке» «Оскар» достался ленте «Фантастическая женщина» Себастьяна Лелио (Чили). В этой категории на премию была номинирована российская картина «Нелюбовь» режиссера Андрея Звягинцева.

Премию Американской академии кинематографических искусств и наук, с 1940-х годов известную как «Оскар», учредили в 1929 году и традиционно вручают деятелям киноискусства за их вклад в создание фильмов. Церемония награждения проводится ежегодно в Лос-Анджелесе.

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