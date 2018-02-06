Режиссер заменила себя картонкой на встрече номинантов на «Оскар»

Представительница французской новой волны, режиссер Аньес Варда, не появилась на ежегодной встрече номинантов на премию «Оскар», прислав вместо себя несколько картонных фотографий в полный рост. Об этом сообщает Daily Mail во вторник, 6 февраля.

Номинацию на «Оскар» получил документальный фильм 89-летней Варда «Лица, деревни», снятый в соавторстве с художником, скрывающимся под псевдонимом JR (настоящее имя мужчина не раскрывает). В ленте рассказывается о путешествии режиссера по Франции.

Победителей «Оскара» назовут на церемонии в Лос-Анджелесе, которая состоится 4 марта. За премию в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» поборется российская лента «Нелюбовь» режиссера Андрея Звягинцева.

В сентябре 2017 года картина «Лица, деревни» получила приз как лучшая документальная лента на кинофестивале в Торонто.

Аньес Варда также сняла такие фильмы, как «Клео от 5 до 7» и «Без крыши, вне закона». Помимо этого, она выступила одним из сценаристов картины «Последнее танго в Париже» Бернардо Бертолуччи.

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