В Думе объяснили вручение «Оскара» фильму о Родченкове

Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев прокомментировал вручение премии «Оскар» фильму о допинговом скандале в России. Об этом в понедельник, 5 марта, сообщает РИА Новости.

Он заявил, что получившую награду картину «Икар» сложно назвать документальной, так как она основана на показаниях «беглого обвиняемого в совершении серьезных преступлений профессора Григория Родченкова, похоже, еще и психически нездорового».

«Однако не удивительно, что американские кинокритики и зрители попали под влияние сюжета после столь длительного нагнетания допингового скандала в западных СМИ. Победа в номинации премии "Оскар" фильма "Икар" имеет под собой исключительно политическую подоплеку», — отметил Дегтярев.

Лауреатов премии «Оскар» объявили в Лос-Анджелесе в ночь на 5 марта. Вместе с «Икаром» за премию в категории документальных полнометражек боролись ленты «Последние люди Алеппо», «Стронг-Айленд», «Лица, деревни» и «Абакус».

Во время вручения награды ведущий Джимми Киммел пошутил про президента России Владимира Путина.

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