Планы Disney переснять «Один дома» разозлили фанатов

Студия Disney переснимет комедийную серию «Один дома» для стримингового сервиса Disney+, который запускается в США в ноябре. Поклонники оригинальных фильмов выразили свое недовольство в соцсетях, сообщает Mirror.

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Фанаты заявили, что некоторые ленты, ставшие классикой, не следует переделывать, и предложили Disney «******** [отвалить] от фильма». Некоторые выразили сомнение в том, что исполнителя главной роли в первых двух картинах «Один дома» кем-то можно заменить.

Отмечается, что, помимо «Один дома», Disney планирует переснять «Ночь в музее», «Оптом дешевле» и «Дневник слабака». О том, будут ли ребуты выполнены в формате полнометражных фильмов или сериалов, не уточняется. Дата выхода проектов также неизвестна.

В июле американский хип-хоп-исполнитель Chance the Rapper заявил, что принял участие в создании ремейка «Короля Льва» от Disney в качестве «консультанта по ностальгии».

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