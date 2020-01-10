Тарантино рассказал о поспособствовавшей его карьере режиссера роли в сериале

Режиссер Квентин Тарантино рассказал о том, как роль в сериале «Золотые девочки» помогла ему снять его первый фильм «Бешеные псы». Этим он поделился в эфире программы The Tonight Show на телеканале NBC, фрагмент которой опубликован на YouTube.

По словам Тарантино, перед тем, как стать режиссером, он не очень удачно пытался стать актером. Несмотря на это, его пригласили сыграть роль подражателя Элвиса Пресли в сериале «Золотые девочки».

Эпизоды, в которых снялся Тарантино, стали настолько популярны, что в результате будущий режиссер получил за них около трех тысяч долларов. По его словам, именно это и поспособствовало тому, чтобы наконец приступить к работе над «Бешеными псами».

Фильм «Бешеные псы» стал дебютной работой Квентина Тарантино в качестве режиссера. Картина вышла на экраны в 1992 году. Ее сюжет завязан на ограблении, после которого преступники пытаются выяснить, кто их подставил.

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