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Джон Траволта рассказал о киноляпе в последнем фильме Квентина Тарантино

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Джон Траволта
Джон Траволта

Актер Джон Траволта обнаружил киноляп в последней картине Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде», действие которой происходит в 1969 году. Об этом сообщает издание The Wrap.

Артиста смутил эпизод, в котором персонаж Рик Далтон, роль которого исполнил Леонардо Ди Каприо, возвращается домой из Италии. «Голос за кадром говорит, что он полетел на Boeing 747. Что же, первый испытательный полет этой модели состоялся в феврале 1969 года, но она вступила в эксплуатацию в январе 1970 года. Десять месяцев разницы! Он должен был летать на Boeing 707!» — рассказал Траволта. Он напомнил, что сам имеет лицензию пилота и является «ботаником» в вопросах авиации.

Несмотря на обнаруженную ошибку, актер восхитился тем, как Тарантино воссоздал в своей работе Лос-Анджелес 1969 года. Он заявил, что характерная черта проектов режиссера заключается в том, что в них кинематографист «как бы исправляет историю».

В августе сообщалось о другом киноляпе в «Однажды в… Голливуде» — часы на руке Брэда Питта на толстом кожаном ремешке оказались более современными. Согласно данным специализирующегося на часах сайта Worn and Wound, Клифф Бут (персонаж Питта) пользовался моделью Citizen 8118 Bullhead, однако она появилась только в начале 1970-х.

Премьера фильма состоялась 21 мая на Каннском кинофестивале. Главные роли в нем исполнили Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт. Кроме того, в нем снялись Аль Пачино, Дакота Фаннинг, Марго Робби и Люк Перри.

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