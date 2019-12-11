Тарантино задумал снять третью часть «Убить Билла»

Голливудский режиссер Квентин Тарантино задумал снять продолжение дилогии «Убить Билла». О своих планах кинематографист рассказал на радиошоу Andy Cohen Live, отрывок которого опубликован на YouTube.

Режиссер заявил, что займется третьей частью не ранее чем через три года, и фильм будет отличаться от предшественников. «Я бы не хотел просто снять какое-нибудь нелепое приключение. Она (невеста в исполнении Умы Турман — прим. «Ленты.ру») просто не заслужила этого!» — подчеркнул он.

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«Невеста долго и упорно сражалась. На этот раз у меня есть идея, осуществить которую, быть может, будет действительно интересно», — добавил Тарантино.

В 2016 году режиссер утверждал, что планирует остановиться на отметке в десять кинолент, отмечая, что дилогия «Убить Билла» считается за одну картину.

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