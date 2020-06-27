Марго Робби заменит Джонни Деппа в «Пиратах Карибского моря»

Австралийская актриса Марго Робби заменит Джонни Деппа в одном из фильмов франшизы «Пираты Карибского моря». Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Робби сыграет главную роль, а сценарий новой ленты напишет Кристина Ходсон (Christina Hodson), в прошлом работавшая с ней над фильмом «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн». Ожидается, что ни сюжет, ни персонажи не будут связаны с прошлыми сериями «Пиратов Карибского моря», в которых снимался Депп.

Параллельно продолжается работа над еще одним фильмом франшизы, сценарий которого пишут создатель сериала «Чернобыль» Крейг Мазин и один из авторов сценария первых частей «Пиратов Карибского моря» Тед Эллиот. Предполагается, что его снимет Хоаким Роннинг — режиссер вышедшего в 2017 году фильма «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки».

Марго Робби известна по ролям в фильмах «Хищные птицы», «Отряд самоубийц», «Однажды в… Голливуде», «Тоня против всех» и «Волк с Уолл-стрит». Послужной список Кристины Ходсон включает фильм «Бамблби» и сценарии пока не вышедших фильмов «Флэш» и «Бэтгерл».

«Пираты Карибского моря» — одна из самых успешных кинофраншиз в истории. Суммарные кассовые сборы пяти фильмов превышают 4,5 миллиарда долларов (314 миллиардов рублей). Хотя последняя часть оказалась существенно менее прибыльной, чем прошлые фильмы, она собрала около 800 миллионов долларов (56 миллиардов рублей) и заняла 12 место по сборам в 2017 году.

В 2018 году сообщалось, что компания Disney рассматривает возможность перезапуска кинофраншизы «Пираты Карибского моря» без звезды оригинальных фильмов Джонни Деппа. Позднее стало известно, что новым центральным персонажем будет женщина.

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