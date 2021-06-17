Компания богатейшего человека мира бесплатно построит тысячи домов

Основанная богатейшим человеком мира Джеффом Безосом компания, технологический гигант Amazon, выделит сотни миллионов долларов на строительство доступного жилья в трех городах США. Администрация получит в распоряжение три тысячи домов с налаженной инфраструктурой, сообщает Forbes.

Новая недвижимость появится в Пьюджет-Саунд (штат Вашингтон), Арлингтоне, (штат Вирджиния) и Нэшвилле (штат Теннесси). Всего компания Amazon потратит около 300 миллионов долларов для решения проблем штатов с жильем для небогатых семей. Ранее технологический гигант в рамках подобной инициативы направил более двух миллиардов долларов на ремонт старых зданий и строительство 20 тысяч новых.

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В Пьюджет-Саунд Amazon в партнерстве с агентством общественного транспорта Sound Transit выделит 100 миллионов долларов для строительства 1200 домов в районах, где наблюдается дефицит жилья. В Нэшвилле появится 800 зданий общей стоимостью 75 миллионов долларов в пешей доступности от остановок. В Арлингтоне — тысяча единиц доступного жилья недалеко от станций метро по всему городскому округу. Все проекты застройки ориентированы на то, чтобы семьи со средним и низким доходом могли позволить себе жить рядом с качественным общественным транспортом и получать от него пользу.

«Amazon помогает решать проблемы доступности жилья, перегруженности и устойчивости городов. Совместно с государством компания стремится к экономическому процветанию регионов», — высказался генеральный директор американской железнодорожной компании Metrorail Пол Видефельд.

Проблема нехватки жилья и восстановления городских районов от упадка стоит и перед некоторыми странами Европы. В середине июня власти английского Бристоля анонсировали уникальный проект. На местах заброшенных гаражей между существующей застройкой будут возводить двухэтажные микродома, что позволит обеспечить арендным жильем сотни семей в городе.