Дом
 
Последние новости
В ФСБ заявили о ставящих под сомнение территориальную целостность России США
Россиян предупредили о возможном дефиците яиц
Ученые выявили новую опасность высокого уровеня холестерина
Крупнейшие нефтяные компании мира получили удар по планам
Мужчина провел ночь с девушкой и нашел способ сообщить ее парню об измене
Зарплаты российских медиков начнут рассчитывать по-новому
Российским туристам раскрыли способы попасть в Грузию
Разведслужбы США заявили о наличии данных о происхождении коронавируса
Мужчина узнал об измене девушки и оригинально ей отомстил
Новости партнеров

Дома в Нью-Йорке захватили крысы и плесень

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Globallookpress.com

Американцы страдают от нашествия крыс и других паразитов в разваливающихся от времени и плесени многоэтажках Нью-Йорка. Ремонт жилищного фонда в крупнейшем городе США стал для властей настоящей проблемой стоимостью в десятки миллиардов долларов, пишет Bloomberg.

По данным Жилищного управления Нью-Йорка (New York City Housing Authority (NYCHA)) в городе около 300 ветхих государственных многоквартирных домов, на ремонт и реконструкцию которых требуется 40 миллиардов долларов. Вся проблемная недвижимость была введена в эксплуатацию с 1945 по 1970 годы. В 178 квартирах разрушающихся домов проживают 400 тысяч беднейших жителей Нью-Йорка. Люди страдают от плесени, крыс, аварийных лифтов, перебоев с отоплением, от свинцовой краски, которую запретили использовать в США после 1978 года из-за вреда здоровью.

Власти видят решение проблемы мегаполиса лишь в дотациях из программы президента Джо Байдена на 1,7 триллиона долларов, разработанной для восстановления США после пандемии. Содержание ветхого жилфонда Нью-Йорка ежегодно дорожает на миллиард долларов, все расходы при этом ложатся на плечи американских налогоплательщиков.

Российским примером работы с ветхим и предаварийным жильем стала программа реновации в Москве. Программу запустили в столице в 2017 году, она предполагает снос около пяти тысяч домов. На этом этапе квартиры получат 170 тысяч москвичей из 930 домов. Мэр Сергей Собянин пообещал, что вторая волна реновации будет еще «круче» — запланировано переселение 330 тысяч жителей Москвы из 1630 старых домов в период с 2025 по 2028 год.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
The $40 Billion Housing Headache Facing New York’s Next Mayor
В Нью-Йорке предложили стать соседями номинантки на «Оскар»
Американцы высмеяли квартиру в Нью-Йорке из-за духовки
Российский подъезд превратился в полосу препятствий с кипятком и крысами
Другие материалы рубрики
Дом00:02 3 марта

«У меня начались панические атаки»

История российской семьи, которая купила квартиру и оказалась на улице
03:3115 апреля

Юрист рассказал о штрафах для дачников

23:4322 мая

Аналитик предсказал возвращение на рынок купленного в ипотеку жилья

03:5922 мая

Российским дачникам разъяснили запрет на петрушку

Дом00:0217 февраля

Уперлись в потолок

Квартиры в Москве больше не дорожают. Ждать ли падения цен на жилье?
20:4021 мая

Неизвестный купил дом у бывшего мужа Дженнифер Лопес

20:1021 мая

Центробанк задумал ужесточить регулирование ипотеки

19:3121 мая

Скандальная высотка «Газпрома» выиграла международную премию

Дом00:0110 февраля

Турецкий поток

Россияне устремились в Турцию. Квартиру там можно купить по цене однушки за МКАД
19:0821 мая

Машинист сверхскоростного поезда в Японии вышел из кабины на полном ходу

17:4921 мая

В российском городе открыли памятник создателю самого страшного оружия в мире

16:5121 мая

Найдена самая дорогая «однушка» Москвы

Россия
«Нашим детям лечь и умирать?»
В России уволили спасшего сотни детей врача Каабака. Что будет с его пациентами?
Все материалы
Мир
Американцы собрались помянуть Джорджа Флойда и устроили погром
Школа, парта, два ствола
Как в США борются с массовыми расстрелами и почему запреты на оружие в этом не помогают?
Названа возможная причина редкого появления Ким Чен Ына на публике
«Они ненавидят мою форму»
Почему в США протесты против расизма за год превратились в войну с полицией?
Защита россиянина по делу MH17 пожаловалась на отсутствие документов на русском
Джо БайденПутин и Байден встретятся 16 июня в Женеве
Отношения России и США, конфликты и пандемия — что обсудят президенты?
Китай назвал клеветой сообщения из США о «лабораторной утечке» COVID-19
Все материалы
Бывший СССР
Лукашенко потребовал денег за расследование инцидента с самолетом Ryanair
Дотянулся до небес
Запад вводит санкции против Белоруссии из-за ареста основателя NEXTA. Чем это грозит России?
Лукашенко обосновал высылку латвийских дипломатов белорусским суверенитетом
Россиянку Софию Сапегу арестовали в Белоруссии
Что известно о подруге основателя NEXTA и за что ей грозит 15 лет тюрьмы?
Бывший командир «Азова» рассказал о ранении создателя NEXTA в Донбассе
Задержание основателя NEXTA вызвало международный скандал
Санкции, высылка послов и первое видео c Протасевичем из СИЗО
Лукашенко предупредил недоброжелателей о мировой войне
Все материалы
Экономика
Россияне заинтересовались иностранными акциями
Международные резервы России достигли максимума за всю историю
Отрицательный рост
Мировая экономика восстанавливается, но все вокруг дорожает. Почему так происходит?
ПСБ поддержит полумарафон в Нижнем Новгороде
Цены на кофе взлетели
Давай на спор
Банки обещают россиянам легкие деньги. Почему доверчивые клиенты редко остаются в выигрыше?
Все материалы
Силовые структуры
«Я работал не за награды»
Российский полицейский раскрыл самые сложные дела. Почему теперь его хотят отправить в тюрьму?
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Исключительные меры
В России вновь заговорили о возвращении смертной казни. Поможет ли эта мера остановить убийц?
Все материалы
Наука и техника
«Гремя огнем, сверкая блеском стали…»
Как советский трактор обратил в бегство румынскую армию
Громадная глупость Гитлера
Как успешная операция нацистов обернулась для них потерей тысяч элитных солдат
Деревня дураков
Легендарная «Обитель зла» вернулась и стала еще страшнее: Resident Evil Village
Все материалы
Спорт
Суперсерия матчей по хоккею с шайбой между сборными командами СССР и Канады, 1972 годТайна «Красной машины»
Как американцы и канадцы пытались разгадать феномен непобедимой сборной СССР по хоккею
«Я дрался с настоящим зомби»
Крушение надежд и новый чемпион: кто занял место Хабиба Нурмагомедова в UFC?
Выше головы
Советский легкоатлет положил конец господству американцев в прыжках в высоту. Почему он покончил с собой?
Ксения Макарова«Считаю себя американкой»
Дочь советских фигуристов была олимпийской надеждой России. Почему она решила уехать в США?
Все материалы
Культура
Все материалы
Интернет и СМИ
Россияне атаковали Канье Уэста после слухов о романе с Ириной Шейк
«Чувствую себя намного счастливее»
Как тюремная надзирательница поборола посттравматический синдром и ушла в порно
Звезда «Кривого зеркала» решился отрезать грудь
«Я дерусь ради чести»
Двое бойцов-карликов бьют по просмотрам Нурмагомедова с Макгрегором. Кто стоит за их успехом?
В России оценили необходимость закона о «приземлении» IT-гигантов
Мясников перечислил неопасные недуги практически каждого человека
Все материалы
Ценности
Отравленная грудными имплантами женщина озадачила врачей необычными симптомами
Показ коллекции дизайнера Юлии Далакян на Mercedes Benz Fashion Week Russia, 2021 год«Нам просто денег не хватает»
Почему российская мода не дотягивает до мировой и когда у нее появится шанс обогнать Запад
Жениха обругали в сети за рваные шорты на свадьбе с нарядно одетой невестой
Ким Кардашьян снялась в бикини рядом с 86-летней бабушкой и рассмешила фанатов
Уго Чавес«Стыдно быть богатым»
Как президент Венесуэлы 14 лет скрывал свою роскошную жизнь от обедневшего народа
24-летняя дочь Эминема поделилась снимком в бикини
«Здесь замешаны деньги»
Как 17-летняя блогерша стала первой за тысячу лет женщиной у престола Италии
Все материалы
Путешествия
«Местные больше напоминали зверей»
Как россияне попали в самую закрытую страну мира и чуть не застряли в ней навсегда
Россия ужесточила правила въезда из-за границы
Куда можно уехать, как вернуться в Россию и сколько это стоит
«Замкнутый и всегда одинокий»
Каким был великий Магеллан, зачем он отправился в кругосветное плавание и за что был убит
Все материалы
Из жизни
Мужчина добыл золото, нашел алмаз для кольца и собрался искать невесту
Пес войны
Как прошедший несколько войн наемник бесславно провалил покушение на кокаинового короля Пабло Эскобара
Невеста застряла в пробке по дороге на свадьбу после четырех попыток выйти замуж
Недокуренную сигару Уинстона Черчилля продали за 443 тысячи рублей
«Американцы считают, что знают все и обо всем»
История россиянки, которая со второго раза смогла переехать в Нью-Йорк
Собака сбежала из дома и погибла в пасти трехметрового аллигатора
Убийство по-канадски
В одном доме подряд убили отца, мать и сына. Почему их смерти до последнего никто не замечал?
Все материалы
Geely GS вернулся в Россию с подросшим ценником
Rolls-Royce Boat Tail: кабриолет для избранных
В России стартовали продажи улучшенного Kia Mohave
Продаются три «Роллс-Ройса», принадлежавших сестре английской королевы
На аукционы выставлены машины принцессы Маргарет
Над платформой новой «Нивы» все-таки будет работать АвтоВАЗ
Неизвестные концепты Ford, которые вас поразят
Гиперкар из Need for Speed, прадед минивэнов и городской трехколесник
У Bentley Bentayga появилась «заряженная» S-версия
Все материалы
Дом
Назад в прошлое
Француз решил построить настоящий средневековый замок. Что из этого вышло?
Королева кривой
Провокация и море бетона: как выглядят самые яркие проекты Захи Хадид
Прожиточный минимум
Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей
Достучаться до небес
10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы