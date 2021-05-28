Дома в Нью-Йорке захватили крысы и плесень

Американцы страдают от нашествия крыс и других паразитов в разваливающихся от времени и плесени многоэтажках Нью-Йорка. Ремонт жилищного фонда в крупнейшем городе США стал для властей настоящей проблемой стоимостью в десятки миллиардов долларов, пишет Bloomberg.

Материалы по теме «Многие уезжают, студентов нет» В России обвалился спрос на съемное жилье. Ждать ли резкого снижения цен? Точка притяжения. Смерть, звезды и Кинг-Конг: чем прославился главный небоскреб Нью-Йорка?

По данным Жилищного управления Нью-Йорка (New York City Housing Authority (NYCHA)) в городе около 300 ветхих государственных многоквартирных домов, на ремонт и реконструкцию которых требуется 40 миллиардов долларов. Вся проблемная недвижимость была введена в эксплуатацию с 1945 по 1970 годы. В 178 квартирах разрушающихся домов проживают 400 тысяч беднейших жителей Нью-Йорка. Люди страдают от плесени, крыс, аварийных лифтов, перебоев с отоплением, от свинцовой краски, которую запретили использовать в США после 1978 года из-за вреда здоровью.

Власти видят решение проблемы мегаполиса лишь в дотациях из программы президента Джо Байдена на 1,7 триллиона долларов, разработанной для восстановления США после пандемии. Содержание ветхого жилфонда Нью-Йорка ежегодно дорожает на миллиард долларов, все расходы при этом ложатся на плечи американских налогоплательщиков.

Российским примером работы с ветхим и предаварийным жильем стала программа реновации в Москве. Программу запустили в столице в 2017 году, она предполагает снос около пяти тысяч домов. На этом этапе квартиры получат 170 тысяч москвичей из 930 домов. Мэр Сергей Собянин пообещал, что вторая волна реновации будет еще «круче» — запланировано переселение 330 тысяч жителей Москвы из 1630 старых домов в период с 2025 по 2028 год.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru