Собянин пообещал вторую волну реновации «круче и больше» первой

Вторая волна реновации в Москве будет «круче и больше» первой. Об этом объявил градоначальник Сергей Собянин. Его слова приводит РИА Новости в воскресенье, 11 апреля.

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«Везде либо проектирование, либо строительство для того, чтобы мощно войти в первую волну, построить и потом уже переходить на вторую волну, когда первая часть горожан переселится по программе реновации в стартовые дома и рядом будут снесены старые дома», — пообещал Собянин.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о комплексном развитии территорий, предусматривающий проведение реновации по всей стране. Согласно закону, субъекты получают право самостоятельно утверждать программы сноса и реконструкции многоквартирных домов. Степень изношенности зданий будут определять на местах: например, под реновацию может попасть дом, капитальный ремонт которого требует больших затрат, а не только аварийный.