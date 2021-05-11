В Нью-Йорке предложили стать соседями номинантки на «Оскар»

В Нью-Йорке выставили на продажу бывший таунхаус американского ландшафтного архитектора Элис Айрис (Alice Ireys). Здание расположено недалеко от дома американской актрисы Мишель Уильямс (Michelle Williams), которая несколько раз была номинирована на премию «Оскар». Об этом сообщает New York Post.

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Объект находится на Уиллоу-стрит в Бруклине. Риелторы, занимающиеся продажей объекта, фактически предложили стать соседями известной актрисы и попросили за недвижимость около 7,5 миллиона долларов (более 555 миллионов рублей). Айрис владела домом до своей смерти в 2000 году.

Четырехэтажный таунхаус был построен в XIX веке, позже его отреставрировали. Теперь внутри дома расположены пять спален, пять ванных комнат, гостиная, кухня и библиотека. Полы в комнатах сделаны из сосны и дуба. На участке также есть двухуровневый сад, спроектированный Айрис. По словам одного из риелторов, объект считается «одним из самых очаровательных домов во всем Нью-Йорке».

В феврале в Верхнем Ист-Сайде в Нью-Йорке на продажу выставили бывший дом покойного режиссера Майка Николса. Владение расположено в том же квартале, что и особняк американской певицы Мадонны. Тогда риелторы фактически предложили стать соседями знаменитости за 26 миллионов долларов (на тот момент более 1,9 миллиарда рублей).