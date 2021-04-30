Родственники Ким Кардашьян заняли бывший участок Бритни Спирс

Сестра американской телезвезды и предпринимательницы Ким Кардашьян Хлои вместе с матерью Крис Дженнер построили особняки в общине Хидден-Хилс в Лос-Анджелесе. В свое время эту территорию арендовала американская певица Бритни Спирс. Об этом сообщает Variety.

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Два особняка находятся по соседству и занимают площадь в 1,5 акра (около шести тысяч квадратных метров). Владения родственников телезвезды раньше были частью одного поместья размером в три акра. Территория считается бывшей собственностью американского предпринимателя Рональда Тютора, а несколько лет назад она сдавалась в аренду Бритни Спирс.

В общей сложности дома Кардашьян и Дженнер занимают более десяти тысяч квадратных футов (почти 930 квадратных метров). Их спроектировал один и тот же застройщик в современном фермерском стиле. В одном из особняков располагаются восемь спален, девять ванных комнат, тренажерный зал, кинотеатр, рабочий кабинет. На территории также есть гостевой дом, гараж на восемь машин и бассейн.

В марте 2021 года расширением своих владений занялась Ким Кардашьян. Она построила на заднем дворе участка несколько невысоких строений для детей, включая миниатюрную пожарную станцию, магазин косметики и закусочную в ретро-стиле. Журналисты предположили, что таким способом телезвезда решила украсить территорию перед Пасхой.