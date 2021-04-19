Лучший друг Ким Кардашьян решил избавиться от квартиры в Нью-Йорке

Бывший американский публицист и лучший друг телезвезды и предпринимательницы Ким Кардашьян Джонатан Чебан (Jonathan Cheban), известный как Foodgod, решил избавиться от своих апартаментов в Нью-Йорке. Продажа связана с переездом Чебана, сообщает New York Post.

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Чебан решил продать объект через агентство недвижимости Douglas Elliman. Он планирует выручить от продажи 2,6 миллиона долларов (более 198 миллионов рублей). Бывший публицист ищет покупателя на квартиру в связи с переездом в Майами.

Апартаменты Чебана находятся в здании Sky House. Они вмещают две спальни, кухню, гостиную, столовую и две ванные комнаты, из панорамных окон открывается вид на город. Чебан оставляет будущим владельцам всю мебель. По словам риелтора, квартира считается одной из самых красивых в здании, так как Чебан не пожалел денег на дизайнерский ремонт.

В феврале 2021 года подруга семьи Ким Кардашьян Диана Дженкинс (Diane Jenkins) продала своему соседу, одному из основателей мессенджера WhatsApp Яну Куму (Jan Koum) особняк в Малибу. Она выручила от сделки 87 миллионов долларов (на тот момент более 6,4 миллиарда рублей). Кум решился на покупку из-за разбирательств с Дженкинс по поводу дренажной системы и изгороди.

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