Ким Кардашьян решила расширить свои владения перед Пасхой

Американская телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян решила расширить свои владения в калифорнийском городе Калабасас, построив на заднем дворе участка несколько невысоких строений для детей. Журналисты связали реконструкцию с приближающимся праздником Пасхи. Об этом сообщает DailyMail.

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Строения будут считаться уменьшенной версией общины Хидден-Хилс, где смогут проводить время дети телезвезды. Перед входом на территорию уже установили арку и имитацию шлагбаума, а дальше разместили миниатюрную пожарную станцию, магазин косметики, закусочную в ретро-стиле, продуктовый магазин, небольшой коттедж и похожий на Lego замок с двумя башнями.

По данным издания, Кардашьян решила добавить на территорию новые объекты, чтобы отметить праздник особым образом, так как в феврале 2021 года после семи лет брака она подала на развод с американским хип-хоп-исполнителем и отцом ее детей Канье Уэстом.

Вскоре после объявления о разводе стало известно, что Кардашьян и Уэст не будут оспаривать брачный договор. Телезвезда попросила бывшего супруга о совместной юридической и физической опеке над четырьмя общими детьми. Спустя время журналисты со ссылкой на источники раскрыли причины расставания пары. По предварительным данным, за время отношений Кардашьян добилась успехов в бизнесе, а ее супруг стал участником скандалов.

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