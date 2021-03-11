Телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян перепутала град со снегом и стала объектом шуток в сети. Сторис появились на ее странице в Instagram.

40-летняя знаменитость засняла двор собственного дома в Калабасасе, штат Калифорния, чтобы показать подписчикам снег, поскольку в той части США, где проживает Кардашьян, такая погода — редкость. «Это просто невероятно, мое баскетбольное поле покрылось снегом и стало белым», — говорит она в ролике.

Поклонники принялись писать звезде реалити-шоу о том, что на самом деле в Калабасасе пошел град и в руках бизнесвумен держала льдинки. Сама Кардашьян отреагировала на многочисленные посты от фанатов в соцсетях, написав, что осознала свою ошибку. «Я не метеоролог, у меня есть 30 работ, но я никогда не говорила, что я метеоролог. Если в Калабасасе идет град в марте — я называю его снегом», — пояснила она в сторис.

Вдобавок предпринимательница стала размещать в Instagram мемы и шуточные публикации поклонников о произошедшей ситуации.

Ранее в марте открытый рот Ким Кардашьян в кресле парикмахера развеселил фанатов. Знаменитость заснула в кресле у парикмахера Криса Эпплтона с открытым ртом, запрокинув голову на его спинку. На кадре ассистент мастера держит в руке волосы Кардашьян, а сам стилист позирует за ее спиной.