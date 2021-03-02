Открытый рот Ким Кардашьян в кресле парикмахера стал предметом шуток в сети

Телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян заснула в кресле у парикмахера с открытым ртом и стала предметом шуток в соцсетях. Фотография появилась в Instagram-аккаунте ее мастера Криса Эпплтона (Chris Appleton).

На снимке знаменитость сидит с закрытыми глазами на черном кожаном стуле, запрокинув голову на его спинку. Ассистент Эпплтона держит в руке волосы Кардашьян, а сам стилист позирует за ее спиной. «Люблю тебя, Ким», — подписал он публикацию, которая набрала 160 тысяч лайков.

Подписчиков Эпплтона рассмешил внешний вид телезвезды. «Перетрудилась, самый занятый человек в мире», «Единственное фото Кардашьян без обработки», «Скоро на тебя потечет ее слюна», — писали они.

Сама Ким Кардашьян также оставила комментарий стилисту. «Я тебя ненавижу! Ты меня утомил!» — высказалась она и добавила смеющиеся эмодзи.

В феврале Ким Кардашьян поделилась откровенной фотографией после развода с хип-хоп-исполнителем Канье Уэстом и подверглась критике в сети. На снимке она позирует топлес в телесных колготках собственного бренда Skims. «Однажды Канье пришел домой и решил, что он взрослый человек. Устал играть с пластиковой женщиной», — язвили комментаторы.