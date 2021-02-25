Стало известно о полученных Кардашьян после развода деньгах и роскошных вещах

Журналистам стали известны детали брачного договора телезвезды и предпринимательницы Ким Кардашьян и американского хип-хоп-исполнителя Канье Уэста. Соответствующий материал публикует Evening Standart.

Сообщается, что перед свадьбой в 2014 году супруги наняли адвокатов и подготовили брачный контракт на случай развода. Теперь, согласно условиям, 40-летняя знаменитость получит шесть миллионов долларов компенсации — по миллиону за каждый год, проведенный в браке.

Кроме того, Кардашьян планирует стать единоличной владелицей семейного особняка Bel Air, а также оставить себе все полученные от бывшего мужа подарки. Среди них, в частности, расписанная вручную сумка бренда Hermes стоимостью 40 тысяч долларов (почти три миллиона рублей), несколько браслетов Cartier стоимостью не менее 35 тысяч долларов каждый (примерно 2,5 миллиона рублей) и зеленый внедорожник Mercedes-Benz G550, цена которого составляет не менее 227 тысяч долларов (около 17 миллионов рублей).

Более того, за Кардашьян останется право получить страховку в случае смерти Уэста. Размер этой выплаты оценивается в 20 миллионов долларов.

В случае исполнения всех требований предпринимательницы, рэпер может рассчитывать на право видеть собственных детей. Это будет закреплено соглашением о совместной опеке.

19 февраля телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян подала на развод с американским хип-хоп-артистом Канье Уэстом после семи лет брака.