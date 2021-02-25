Канье Уэст пытался продать украшения бывшей жены за несколько дней до развода

Американский рэпер Канье Уэст пытался продать украшения экс-супруги, телезвезды Ким Кардашьян за несколько дней до развода. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на собственный источник.

По словам инсайдера из круга звездной четы, за несколько дней до того как Кардашьян начала бракоразводный процесс, Уэст попытался продать драгоценности, которые когда-то подарил жене. Источник утверждает, что хип-хоп-исполнитель ходил к двум ювелирам, чтобы получить котировки изделий, однако украшения он так и не продал.

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«Хотя он так и не продал ювелирные украшения, он говорил, что не хочет, чтобы они напоминали о прошлом», — отметил источник и добавил, что рэпер «хотел остаться с Ким, но она решила окончательно порвать отношения». По его информации, за время брака со знаменитостью Уэст потратил крупную сумму на украшения для супруги.

19 февраля телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян подала на развод с американским хип-хоп-артистом Канье Уэстом после семи лет брака. О том, что пара находится на грани развода, источники сообщали 6 января. Инициатором разрыва якобы выступила супруга рэпера. Отмечается, что оба супруга не будут оспаривать брачный договор. Также они намерены вместе воспитывать своих детей.