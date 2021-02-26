Сестру Кардашьян подняли на смех за слишком длинные руки и ноги на фото

Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян-Уэст Хлои опубликовала в соцсетях снимок и вызвала недоумение у подписчиков. Фотография появилась на странице ее собственного бренда Good American в Instagram.

На размещенном кадре 36-летняя знаменитость позирует во дворе собственного дома, сидя на пуфе белого цвета. Ее запечатлели в синих джинсах и кроп-топе бежевого цвета, а также в лодочках на каблуках. Ее образ дополнил браслет.

Поклонники обратили внимание на слишком длинные кисти рук и ноги Кардашьян и подняли ее на смех за чрезмерную ретушь фотографий. «Твоя рука растянулась, как резина», «Ты похожа на Слендермена», «Посмотри на ее ноги — умора», «Количество фотошопа на этом снимке просто запредельно», «Я в шоке, зачем так ретушировать свои снимки?» — комментировали они.

Бизнесвумен, в свою очередь, ответила на критику фанатов в своем Twitter-аккаунте. «Как можно поверить, что у меня ноги такого размера? Этот эффект достигается с помощью специального объектива и ракурса! Мне кажется, что фото получились жутко крутыми», — написала она в одном из постов.

В ноябре прошлого года пользователи не узнали Хлои Кардашьян на видео и обругали за пластику. В своем видеообращении 36-летняя знаменитость выступила с благодарственной речью в честь победы на церемонии People's Choice Awards в номинации Reality Star of 2020. Фанаты телезвезды не узнали ее на ролике и обругали за обилие пластических операций.