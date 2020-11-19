Фанаты сестры Кардашьян не узнали ее на видео и обругали за пластику

Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян-Уэст Хлои опубликовала в соцсетях серию видео и вызвала недоумение у поклонников. Кадры появились на ее странице в Twitter.

В своем видеообращении 36-летняя знаменитость выступила с благодарственной речью в честь победы на церемонии People's Choice Awards в номинации Reality Star of 2020. Она появилась в кадре в белой шелковой блузке, а на ее лицо был нанесен макияж в розово-бежевых тонах.

Фанаты телезвезды не узнали ее на ролике и обругали за обилие пластических операций. «Боже мой, что за чертовщина? Она выглядит совсем другим человеком!», «Должно быть, это фильтр, потому что здесь она не похожа на человека!», «Злюсь на то, что ты сделала со своим лицом, скучаю по старой Хлои», «Не знаю, кто это, но уж точно не Хлои Кардашьян!» — высказывались они под публикацией.

Это не первый раз, когда поклонники не узнают Хлои Кардашьян. В сентябре фанаты упрекнули знаменитость за обилие фотошопа на опубликованном в Instagram фото. Она попозировала в полупрозрачном худи на молнии, легинсах из новой коллекции собственного бренда Good American в клетку и черных кроссовках Yeezy.