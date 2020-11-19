Ценности
 
Последние новости
В ВОЗ заявили об улучшении ситуации с COVID-19 в России
Последствия ледяного дождя в Москве показали на видео 
Первый блок Белорусской АЭС включили в сеть
Из российских аптек начал пропадать «Йодомарин»
Россия потеряла место во второй корзине при жеребьевке отбора на чемпионат мира
Суд по делу расстрелявшего сослуживцев солдата Шамсутдинова набрал присяжных
Раскрыты военные потери армянской стороны в Карабахе
В России нашли повод поднять цены на массовые продукты
Семью с грудным ребенком насмерть задавило обрушившейся скалой во время отдыха
Новости партнеров
Прослушать новость

Фанаты сестры Кардашьян не узнали ее на видео и обругали за пластику

Перейти в «Мою Ленту»
Кадр: @khloekardashian

Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян-Уэст Хлои опубликовала в соцсетях серию видео и вызвала недоумение у поклонников. Кадры появились на ее странице в Twitter.

В своем видеообращении 36-летняя знаменитость выступила с благодарственной речью в честь победы на церемонии People's Choice Awards в номинации Reality Star of 2020. Она появилась в кадре в белой шелковой блузке, а на ее лицо был нанесен макияж в розово-бежевых тонах.

Фанаты телезвезды не узнали ее на ролике и обругали за обилие пластических операций. «Боже мой, что за чертовщина? Она выглядит совсем другим человеком!», «Должно быть, это фильтр, потому что здесь она не похожа на человека!», «Злюсь на то, что ты сделала со своим лицом, скучаю по старой Хлои», «Не знаю, кто это, но уж точно не Хлои Кардашьян!» — высказывались они под публикацией.

Это не первый раз, когда поклонники не узнают Хлои Кардашьян. В сентябре фанаты упрекнули знаменитость за обилие фотошопа на опубликованном в Instagram фото. Она попозировала в полупрозрачном худи на молнии, легинсах из новой коллекции собственного бренда Good American в клетку и черных кроссовках Yeezy.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Сестра Кардашьян оскорбила фанатов снимком в образе Клеопатры
Фанаты сестры Кардашьян не узнали ее на снимке и обвинили в обильном фотошопе
Фанаты не узнали сестру Кардашьян на новом селфи из-за обильного фотошопа
Ценности
Ценности00:0521 августа

Центр удовольствия

Как находчивые мужчины научились разорять богатых женщин: история универмагов
19:0512 ноября

Чечня снова заказала золотые медали имени Кадырова с бриллиантами и рубинами

18:1512 ноября

Прическа в стиле 90-х самой красивой женщины в мире стала трендом в TikTok

17:0712 ноября

Женщина показала легкий способ купить джинсы идеального размера без примерки

Ценности00:05 4 августа

«У нас девушке в приданое покупают спальню»

Согласие отца, разбитые тарелки и роскошный пир: грузинские свадьбы глазами невест
16:1412 ноября

Самый дорогой бриллиант России продали за два миллиарда рублей

15:3812 ноября

Мир между ОАЭ и Израилем отпраздновали выпуском часов за десятки тысяч рублей

13:5712 ноября

Иностранцев возмутили настоящие креветки на ногтях клиентки российского салона

Ценности00:01 8 июля

«Буквы перепутаны, зато цена не кусается»

Почему россияне скупают дорогие подделки люксовых брендов и не стыдятся этого
12:4512 ноября

Врачей одели в мусорные пакеты для защиты от коронавируса

11:2512 ноября

Женщина возненавидела свое лицо во время видеозвонков и решилась на подтяжку

10:0812 ноября

Бывшая самая молодая миллиардерша снялась в бюстгальтере и взволновала фанатов

Россия
Путину сообщили о критической ситуации с койками под COVID-19 в трех регионах
«Происходит печальный процесс эволюционного отбора людей»
Как будет развиваться пандемия коронавируса и к чему надо готовиться? Отвечает вирусолог
Путину доложили о регионе с самой большой заболеваемостью по коронавирусу
«Водка уже не так популярна»
 
На «Портале поставщиков» зарегистрировалось уже 200 тысяч пользователей
«Это сразу же снимет стресс»
В России стартует массовая вакцинация от коронавируса. Что думают о вакцине ученые и врачи?
Путин охарактеризовал ситуацию с коронавирусом в России
Все материалы
Мир
В ВОЗ рассказали о диалоге с разработчиками российской вакцины от коронавируса
Члены команды Трампа решили помочь Байдену с передачей власти
Обама рассказал о России, Трампе и Путине в своих мемуарах
Он описал слабые стороны российской политики и свои ошибки
В Китае приготовились объединиться с Россией против гегемонии отдельных стран
«Я готов был отдать все деньги»
В Китае ежегодно похищают тысячи детей. Кому их продают и сколько на этом зарабатывают?
Раскрыты планы Трампа насчет проведения саммита G7
Реджеп ЭрдоганИ целого моря мало
Турция бросает вызов Европе. Зачем Эрдоган разжигает конфликт с Грецией в Средиземном море?
Все материалы
Бывший СССР
«Подбежал к раненому, а в нас гранату бросили»
Протестующие белорусские врачи — о борьбе с пытками, репрессиями и коронавирусом
Борьба на истощение
Лукашенко впервые назвал протестующих рабочих террористами. Чего он добивается?
Пан или провал
США взялись за решение карабахского вопроса. Способен ли Трамп остановить войну на Кавказе?
Революция по-быстрому
Киргизы сменили власть за десять дней. Почему в республике так легко совершить переворот?
Все материалы
Экономика
Названа лучшая водка
Прокачались
Россия пережила множество кризисов. Как она научилась не бояться падения цен на нефть?
Россиянам раскрыли мошенническую схему по краже денег с бесконтактных карт
Давление цифры
Как digital гонит экономику из тени
Гендиректор фармкомпании рассказал о наличии экспресс-теста на коронавирус
Миллиардер-затворник нажился на пандемии
Все материалы
Силовые структуры
Следователь по делу Чикатило рассказал о невинных жертвах охоты на маньяка
Гражданин Икс
30 лет назад арестовали Чикатило. История главного маньяка СССР в документах из закрытых архивов
Раскрыты подробности гибели двух детей в московской квартире
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Стало известно о росте числа избежавших судимости россиян
«Убили тюремщика и сбежали»
В 90-х воровские бунты прокатились по всей России. Как их усмирял тюремный спецназ?
Бывшего главного криминалиста МВД России попросили посадить на десять лет
Все материалы
Наука и техника
«Приблизим час нашего торжества»
 
Все материалы
Спорт
«У него кирпичи вместо кулаков!»
Как самый грязный бой в истории бокса довел бойцов до тюрьмы и самоубийства
Десятки звезд поддержали Артема Дзюбу после скандала с интимным видео
Но футболист потерял место в сборной России и капитанскую повязку в «Зените»
Партнерский материал
«Эль-класико» по-британски
«Манчестер Сити» против «Ливерпуля»: на кого ставить, когда матч и где смотреть
«МС» — «Ливерпуль»: выигрывают одни и те же ставки. Какие?
В играх «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» есть пари, дающие 2400 процентов прибыли. Мы про них знаем
Все материалы
Культура
Сын Джигарханяна опубликовал последнее фото отца
Тела в выгодном свете
Американский фотограф по-новому взглянул на обнаженное тело. Его снимками восхищается весь мир
Сын Джигарханяна заявил об «ужасном совпадении» в смерти актера
«Месяцы слабости, бессонницы и боли»
Кто рискует пострадать от коронавируса и что ждет выживших?
Умер заслуженный артист России Юрий Черкасов
«Гораздо меньше на земле армян»
Умер Армен Джигарханян: главные роли великого артиста
Анита Цой раскритиковала призыв Меладзе к бойкоту новогодних шоу
Все материалы
Интернет и СМИ
Врач усомнился в верности диагноза соведущего «Вечернего Урганта»
Опасные связи
Соцсети поселили в умах миллиардов людей тревогу, страх и депрессию. Как от этого спастись?
В СК отказались возбудить дело о доведении журналистки до самоубийства
«Это какой-то беспредел»
 
Доктор Мясников перечислил смертельно опасные способы лечения коронавируса
«Нам нужно бежать в два раза быстрее»
Как российский интернет пережил коронавирус и что ждет его дальше?
Снимки «пошлых» овощей довели телеведущих до истерики
Все материалы
Ценности
Популярные в 90-х ботинки вновь вернулись в моду
Голодные до красоты
Наркотики, сигареты и смертельный сон: почему и как люди веками пытаются похудеть
В Крыму начнут продавать картонные дизайнерские гробы
Спустился с небес
Дональд Трамп привык к роскошной жизни, но потерял миллионы. Что осталось его семье после выборов?
Стилист Киркорова за два года накопил на квартиру в Москве и вызвал споры в сети
«Классическая американская красавица»
Из учительницы в первую леди США: чем известна жена Джо Байдена и почему все боготворят ее стиль
Первую элитную послевоенную машину СССР решили продать за 26 миллионов рублей
Все материалы
Путешествия
Популярную российскую блогершу залило кипятком во время отдыха в Сочи
«Он слишком хорош для этого мира!»
Одиночество, предательство и суицид: печальная история владельца самого популярного замка в Германии
Российские авиакомпании массово запросили допуски на рейсы за границу
«Боишься? Не бойся, я сам боюсь»
Человеческие кости, смертоносный ледник и древние обычаи: чем туристу заняться в Северной Осетии
Россияне массово захотели покинуть дом на Новый год
«Здесь ощущают прилив сил и бодрости»
Президентский камень, мумии и обряды: зачем российскому туристу ехать в зимнюю Сибирь
Определена лучшая в мире авиакомпания
Все материалы
Из жизни
Восьмилетняя девочка провалилась в 15-метровый колодец и провела там 45 минут
Пациент с COVID-19 сказал родственникам «мне не так уж плохо» и умер
Россиянин перепутал родственника с медведем и застрелил его
«Не знаю ни одного голландца, который балуется наркотиками»
История россиянки, которая переехала в Амстердам
Работница «Макдоналдса» раскрыла проверенный способ получить бесплатную еду
Оливера ЧирковичПервая пантера
Как двухметровая красотка-баскетболистка попала в банду, награбила миллионы и сбежала из тюрьмы
Все материалы
Представлен новый Subaru BRZ
Гоночный Lamborghini выпустили на улицы
Как, из чего и зачем сделали самый лютый дорожный Huracan — STO?
Представлен новый бюджетный кроссовер Renault
Наследник FX: каким получился Infiniti QX55
Все подробности о новом кросс-купе Infiniti
Audi рассказала о новинках для России
Путешествовать на Lamborghini? Мы это сделали. Снова
История одного побега: Краснодарский край, перевалы, Urus
Geely разработает новый двигатель совместно с Daimler
Все материалы
Дом
Дверь в никуда
В России продлили льготную ипотеку. Чем сейчас опасна покупка квартиры?
Голова кругом
Зачем в мире строят круглые дома, отели и острова?
Операция «Ликвидация»
В уникальной усадьбе жили Романовы и дед Путина. Теперь ее сносят втайне от всех
Все материалы
Нацпроекты
В Чечне появятся две библиотеки нового поколения
Не дышите
Россияне по всей стране дышат грязным воздухом. Как это исправить?
На Ставрополье высадили более 230 тысяч деревьев
Цифровое крепостничество
Кому нужен отказ от трудовой книжки и как он поможет россиянам сэкономить миллионы рублей?
В России объявили отбор программ по созданию селекционных центров
Отложенные перспективы
Внедрение 5G в России пришлось перенести. Когда в стране появятся сети нового поколения?
На грани
Бедность снова стала угрозой для всего мира. Как с ней справится Россия?
Все материалы