Сестра Кардашьян оскорбила фанатов снимком в образе Клеопатры

Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян-Уэст Хлои оскорбила поклонников публикацией снимка в наряде в честь Хеллоуина. Соответсвующие фото и комментарии появились на ее странице в Instagram.

Знаменитость поделилась серией снимков, на которых попозировала вместе с дочерью Тру (True) и ее отцом, баскетболистом Тристаном Томпсоном. Она снялась в золотом костюме, состоящем из бюстгальтера, юбки длины макси с высоким разрезом и накидке. Наряд Кардашьян дополнили босоножки на каблуках в тон, объемные серьги и корона. Ей также сделали яркий макияж глаз.

В описании к публикации звезда реалити-шоу сравнила себя с египетской царицей Клеопатрой. Подписчики Кардашьян обвинили ее в культурной апроприации (концепция, согласно которой заимствование или использование элементов одной культуры членами другой является отрицательным явлением, — прим. «Ленты.ру»). Фанаты посчитали, что она не имела права называть себя Клеопатрой, поскольку не является египтянкой. По их мнению, таким образом телезвезда оскорбила чужой народ.

«Хлои, вы с Тристаном — два клоуна», «Это же апроприация!», «Моя культура — это не твой дурацкий костюм», «С каких пор ты стала египтянкой?», «Лучше бы ты оделась в костюм клоуна», «Скорее всего, тебе придется удалить этот пост, потому что твой наряд — сплошная проблема», «Твои фото оскорбительны», — комментировали кадры подписчики.

Ранее в октябре старшая сестра телезвезды и предпринимательницы Ким Кардашьян Кортни сравнила себя с героиней одноименного мультфильма «Моана» и подверглась критике в сети. Она опубликовала фотографии в бикини на пляже. Поклонники обругали телезвезду и обвинили в культурной апроприации.