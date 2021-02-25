Бывшего возлюбленного Бузовой заподозрили в пластике лица и тела

Поклонники заподозрили бывшего возлюбленного телеведущей и певицы Ольги Бузовой рэпера и блогера Давида Манукяна, известного как Дава, в пластических операциях на лице и теле. На сторис звезды обратил внимание блогер Anton S в своем Telegram-канале.

27-летний исполнитель опубликовал серию роликов, в которых он лежит в белом халате в больничной палате с перевязанной головой. Манукян утверждает, что перенес плановую операцию. «Все хорошо, все четко, за меня не переживайте», — сказал певец.

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Однако блогер Anton S рассказал подписчикам, что Дава находится в клинике GMTClinic — многопрофильном центре современной эстетической медицины и косметологии. По словам одной из посетительниц клиники, с которой связался автор Telegram-канала, рэпер сделал несколько пластических операций и процедур, в частности липосакцию спины, подбородка и живота, а также миниабдоминопластику (лифтинг нижней части живота без изменения месторасположения пупка).

Ольга Бузова объявила о расставании с Давой в январе. Тогда телеведущая назвала себя «свободной девушкой» и попросила подписчиков не задавать ей вопросов об их отношениях. Позже она опубликовала часть нецензурной переписки с блогером в WhatsApp, в которой назвала его чудовищем.