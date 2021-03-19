Ким Кардашьян похвасталась бриллиантами на зубах и разочаровала поклонников

Телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян похвасталась новым драгоценным аксессуаром и подверглась критике в сети. Соответствующие комментарии появились под ее постом в Instagram.

На размещенном в сети снимке крупным планом запечатлена часть лица 40-летней знаменитости. Она оттянула губу и показала бриллиантовые грилзы на нижних зубах, сделанные для нее на заказ ювелирным брендом Gabby Elan Jewelry. Согласно подписи под фото, для изделия также использовался перламутровый опал.

Публикация набрала больше 1,7 миллиона лайков. При этом многие пользователи сети выразили свое разочарование по поводу бессмысленных трат телезвезды. «Люди потеряли работу во время пандемии, потеряли свои дома, а ты публикуешь это?», «И зачем это?», «Лучше бы ты пожертвовала эти деньги на благотворительность», «Только не плачь, когда тебя вновь ограбят», «Как же глупо», — негодовали они в комментариях.

В августе 2020 года популярность бриллиантов на зубах россиян объяснили их желанием хайпануть. По словам стоматолога московской клиники Андрея Самсонова, мода на грилзы пошла из социальных сетей, в частности, TikTok и Instagram. Он отметил, что новый тренд также повлияли американские реперы, поскольку многие клиенты берут пример с западных знаменитостей.