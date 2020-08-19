Популярность бриллиантов на зубах россиян объяснили их желанием хайпануть

Стоматолог-ортопед московской клиники Андрей Самсонов раскрыл секрет популярности металлических накладок на зубы среди россиян. Этим он поделился в беседе с «Лентой.ру» в среду, 19 августа.

По словам эксперта, мода на грилзы пошла из социальных сетей, в частности, TikTok и Instagram. «Мы следим за трендами, и сейчас максимальное распространение среди пациентов моложе 30 лет получили две вещи: белоснежная улыбка и грилзы, которые носятся, чтобы хайпануть на каком-нибудь мероприятии. Это как дорогой аксессуар, который подчеркивает уникальность человека и приковывает к себе взгляды», — пояснил он.

Самсонов также отметил влияние американских реперов на новый тренд, так как многие клиенты берут пример с западных знаменитостей.

Востребованными стали также виниры с использованием белых цветов. Врач отметил, что за грилзами в большинстве случаев обращаются люди с заранее подготовленными, «идеальными» зубами. Кроме того, он объяснил, что виниры защищают зубы от гиперчувствительности и травм.

«Молодые пациенты часто интересуются именно стоимостью и формой накладки. Есть как бюджетные варианты, сделанные из металла, так и эксклюзивные варианты, для отделки которых используются драгоценные камни: кристаллы Swarovski, бриллианты и прочие. При производстве можно использовать все, что предложит ювелир», — добавил стоматолог-ортопед.

Отмечается, что в грилзах нельзя пить и есть. Цены на такой аксессуар начинаются в среднем от 20-30 тысяч рублей и могут доходить до нескольких миллионов, когда аксессуар изготавливают по индивидуальному проекту с использованием чертежей пациента. Специалист отметил, что на цену изделия влияют выбор материала, дизайн, украшения и прочие параметры.

Ранее в августе стало известно о бриллиантах за пять миллионов рублей на зубах Филиппа Киркорова в новом клипе «Ролекс». О подробностях роскошного образа певца рассказал стилист Арсен Айрапетов. По его словам, во время съемок на Киркорове был серебристый пиждак Balmain, который произведен всего в двух экземплярах. Помимо этого на зубы артиста были надеты бриллиантовые грилзы.