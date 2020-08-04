42-летняя модель напугала фанатов натуральными зубами после снятия виниров

Бывшая модель и телеведущая Кэти Прайс показала свои настоящие зубы и подверглась критике в сети. Соответствующая дискуссия появилась на портале The Sun.

В новом видео на собственном YouTube-канале модель показала кадры с приема в стоматологической клинике в Турции. На них 42-летняя знаменитость демонстрирует свои мелкие острые зубы перед установкой виниров. Известно, что модель в течение многих лет пыталась получить идеальную улыбку, пройдя ряд сложных процедур.

Вид натуральных зубов Прайс напугал пользователей сети, и они высказались на эту тему комментариях. «На ум приходит Дракула. Семья уродов», «В ней есть хоть что-то натуральное?», «Ее настоящие зубы делают ее похожей на Гремлина... Устрашающе», «Боже мой, она словно зомби» — высказывались они.

В январе Кэти Прайс высмеяли в сети за основательный фотошоп на селфи. Звезда опубликовала в соцсетях снимок, на котором позирует в розовом джемпере. При этом она придерживает волосы рукой, демонстрируя лицо с ярким макияжем. В описании к снимку Прайс указала, что не использовала фильтры на фото, однако поклонники заметили ретушь и раскритиковали знаменитость.