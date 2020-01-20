41-летнюю модель высмеяли в сети за основательный фотошоп на селфи

Бывшую модель и телеведущую Кэти Прайс уличили в применении фотошопа на селфи и высмеяли в сети. Пост появился в ее Instagram-аккаунте.

На опубликованном снимке 41-летняя знаменитость позирует в розовом джемпере с короткими рукавами и высоким воротником. При этом она придерживает волосы рукой, демонстрируя лицо с ярким макияжем. В описании к снимку Прайс указала, что не использовала фильтры на фото. Однако поклонники заметили следы основательного фотошопа — чересчур гладкую кожу на лбу и вокруг глаз модели, и принялись шутить об этом в комментариях.

«Мы все видим твой фотошоп, особенно вокруг глаз, детка», — написал один из них. «Ну, просто немного размыла, и все», — иронизировал второй. «Ты мне нравишься, а вот твои фильтры — вовсе нет», — согласился третий. «Фильтров, может, и нет. Но естественности я тоже не наблюдаю», — отметила еще одна юзерша.

В декабре 2019 года популярная австралийская модель Тэмми Хемброу, которая прославилась благодаря выдающейся фигуре и крупным ягодицам, опровергала слухи о том, что использует фотошоп на снимках. Она заявила, что добилась своих форм в результате тяжелых тренировок и что ей повезло с генетикой.

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