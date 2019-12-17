Раскритикованная за фотошоп модель с выдающейся фигурой сослалась на генетику

Популярная австралийская модель Тэмми Хемброу (Tammy Hembrow), которая прославилась благодаря выдающейся фигуре и ягодицам, заявила, что своим телом она обязана генетике и тренировкам. Об этом она сообщила изданию The Daily Telegraph.

Несмотря на то что фанаты постоянно критикуют ее за фотошоп на снимках, 25-летняя модель утверждает, что никогда не ретуширует фотографии. «Именно поэтому я выкладываю так много видео. Мне надоело, что люди обвиняют меня в использовании фотошопа», — пояснила Хемброу.

Кроме того, некоторые поклонники заподозрили, что австралийка прибегала к бразильскому увеличению ягодиц (Brazilian bum lift), но Хемброу опровергла и эти слухи. «Всегда есть люди, которые так говорят, они просто не знают, что можно добиться этого с помощью тренировок. Безусловно, это генетика, и вы не можете изменить некоторые особенности тела, но зато можете нарастить мышечную массу и подтянуть фигуру», — отметила модель.

Девушка рассказала, что ходит в зал три раза в неделю и поделилась секретами тренировок. «Я занимаюсь тяжелой атлетикой. Вы не сможете накачать [ягодичные] мышцы, не выполняя упражнения на ноги с отягощением. Я видела, как многие девушки пытаются делать кардио, но на самом деле это не поможет накачаться», — объяснила Хемброу, добавив, что она легко может приседать со штангой весом 60 килограммов.

Ранее в октябре Тэмми Хемброу (Tammy Hembrow) совместно с брендом пляжной одежды Minimale Animale выпустила «голые» бикини. Знаменитость опубликовала фотографии, на которых она позирует спиной к камере таким образом, что вместо купальника на ней видны только несколько розовых бретелек, пересекающихся на спине. Подписчиков модели удивило «отсутствие» купальника в его рекламе.

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