В сети затруднились найти бикини на модели в рекламе бикини

Популярная австралийская модель Тэмми Хемброу (Tammy Hembrow) совместно с брендом пляжной одежды Minimale Animale выпустила «голые» бикини. На рекламный пост в ее Instagram-аккаунте обратило внимание The Sun.

Хемброу, на которую подписаны 10 миллионов человек, сама продемонстрировала новинку. На фотографиях она позирует спиной и полубоком к камере таким образом, что вместо купальника на ней видны только несколько розовых бретелек, пересекающихся на спине.

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Подписчиков модели удивило «отсутствие» купальника в его рекламе. «Погодите, а где сам купальник?», «Я вижу только стринги», «А зачем тогда вообще что-то надевать?», «Это уже чересчур», — недоумевали они.

В аккаунте Minimale Animale показана передняя сторона бикини. Она представляет собой стандартные треугольные чашки и трусы с высокой талией. Стоимость купального костюма составляет 72 фунта стерлингов (около шести тысяч рублей).

Ранее в октябре еще одна модель купальника вызвала недоумение у покупателей. Речь идет о бархатном бикини британского бюджетного онлайн-ретейлера PrettyLittleThing. По мнению большинства поклонников марки, обе части купальника — чересчур маленькие, из-за чего носящая его девушка выглядит вульгарно.

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