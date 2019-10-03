Модель обругали за крошечное бикини и посоветовали ей ходить голой

Подписчики обругали популярную австралийскую модель Габриэль Эпштейн (Gabrielle Epstein) за чересчур откровенное бикини на фотографии в Instagram. На это обратили внимание в The Sun.

25-летняя девушка, на которую подписаны 2,2 миллиона человек, опубликовала фото, где она сидит возле бассейна и рекламирует средства для загара марки Bali Body. Для этого снимка она выбрала раздельный купальник цвета хаки с глубоким вырезом на топе и сборенными спереди трусами. «Самая классная штука. Обожаю новую серию Bali Body. Это три моих любимых масла с SPF6», — подписала Эпштейн пост, который собрал около 60 тысяч лайков.

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Однако фанаты не одобрили модный выбор модели, называя его рискованным и непрактичным. «Да зачем ты вообще надела это бикини? Ходила бы уже просто голой», — рекомендовала одна из них. «Никогда не понимала предназначение таких трусов», — недоумевала другая. «Представьте такие трусы на мужчине», — шутила третья.

В июне американский модный бренд Fashion Nova разместил в своем аккаунте в Instagram фото новой модели бикини и тоже столкнулся с критикой пользователей за излишнюю откровенность. Новинка называется Euphoria Bikini и состоит из V-образных трусов с высокой посадкой и топа, который оставляет низ груди открытым.

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